Seful CSM: Nu avem un sistem de justitie corupt, insa exista magistrati corupti

Judecatorul Horatius Dumbrava, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si presedinte al sau in 2011, este de parere ca Romania nu are un sistem de justitie, dar ca exista magistrati corupti.

"Nu, nu avem un sistem corupt, insa avem corupti. Cifra lor, pot sa spun, ca este una marginala din totalul magistratilor. Dar chiar si acea marginalitate, mica, de 10-15 corupti dovediti, pe an, ajunge sa strice imaginea intregului sistem. Si tocmai de aceea CSM-ul are datoria, pentru ca este garantul independentei Justitiei si trebuie sa-i apere, din punctul asta de vedere, pe toti magistratii, sa ia atitudine impotriva unor astfel de cazuri, chiar si cu caracter general. E bine sa nu se mai intample asa, pentru ca uitati ce se poate intampla", a declarat Dumbrava.

Referitor la faptul ca magistratii spun ca de la numirea lui Dumbrava s-a inceput o curatire a Justitiei, acesta spune ca acest lucru este efortul tuturor colegilor sai.

"Acum putem vorbi de curatire. Ea a fost efortul tuturor colegilor din CSM, trebuie sa va spun, nu a fost doar decizia mea ca presedinte. Eu am avut doar atributii administrative. Ce este adevarat insa e faptul ca am fost transparenti. Cat am putut, cat am stiut, cat ne-am priceput. Tocmai pentru ca ne-am decis sa nu mai lasam lucrurile sa se intample dupa usile inchise.

Cred, sincer, ca acest lucru a insemnat un progres, inclusiv pentru Justitie, si chiar benefic pentru Justitie, pentru ca iarasi revin la ideea pe care am spus-o anterior, e chiar in beneficiul magistratilor, marea lor majoritate integri si necorupti sa-i arate cu degetul pe cei care nu sunt integri si pe cei corupti", a continuat Dumbrava.

Membrul CSM se declara multumit de mandatul sau la conducerea consiliului si precizeaza ca marile sale realizari au fost enumerate in Raportul Intermediar al Comisiei Europene din februarie 2012. Totusi, Dumbraca are si o dezamagire.

"Un esec pe care l-as vedea este cel legat de Inspectia Judiciara. CSM avea datoria sa se reocupe mult mai aplicat de a avea o Inspectie Judiciara eficienta. Sigur, au avut probleme cu personalul, insa se putea face mult mai mult. Am reusit sa reparam aceasta lipsa de aplicare pe Inspectia Judiciara in a doua parte a anului 2011, dar cred ca se putea face mult mai mult", a adaugat el.