Primarii, parlamentarii si ministrii pot cumula in continuare pensia cu salariul. Citu: "Nu putem interveni peste mandate definite de Constitutie"

Turcan: "Proiectul aduce echitate"

Premierul Citu spera la o solutie in Parlament

Executivul a adoptat legislatia care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. In aceste exceptii mai sunt incuse si alte categorii, precum alesii locali, membrii CCR si ai Curtii de Conturi, dar si persoanele care beneficiaza de drepturi de autor in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern prevede la articolul 6 cateva categorii de persoane pentru care prevederile legii care ar interzice pensia cu salariul nu se aplica, respectiv:* a) persoanelor alese in functii de autoritate sau demnitate publica sau celor pentru care durata mandatului este prevazuta de Constitutie;* b) persoanelor care beneficiaza de drepturi de autor in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;* c) personalului didactic de predare pensionat incadrat in regim de plata cu ora in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;* d) pensionarilor incadrati in gradul III de invaliditate;* e) membrilor Academiei Romane;* f) asistentilor personali si asistentilor personali profesionisti prevazuti de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;* g) asistentilor maternali prevazuti de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;* h) ingrijitorilor la domiciliu pentru persoana varstnica prevazuti de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."Acest proiect urmareste cateva obiective: avantajul competitiv al fortei de munca, se fructifica experienta angajatilor; proiectul aduce echitate pentru cei care activeaza in sistemul public si creste baza de contributivitate la sistemul de pensii printr-o masura optionala", a declarat, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Muncii Raluca Turcan "Se pot pensiona oricand in intervalul de pana la implinirea varstei de 70 de ani. In sectorul public, pensia nu poate fi cumulata cu salariul. Angajatii din sectorul public au obligatia ca in termen de 30 de zile sa opteze. Au fost introduse cateva exceptii: persoanele alese in functii de autoritate sau demnitate publica sau a celor care au durata mandatului definita de Constitutie. Am mers pe aceasta varianta ca legea sa fie constitutionala. Interzicerea cumului pensie cu salariu este valabila doar pentru cei care activeaza in sistemul public." a mai declarat Raluca Turcan.Ministrul Muncii a transmis, in urma cu cateva luni: "Exceptiile legate de aplicarea acestei masuri legislative. Evident ca noi am plecat in acest demers cu dorinta de a face o lege constitutionala si atunci in mod evident trebuie sa fie exceptate de la aplicarea acestei reguli persoanele alese care se afla in mandate pe o perioada definita de Constitutie.De asemenea, vor fi exceptate de la suspendarea dreptului pensiei in momentul in care opteaza pentru activitate pana la 70 de ani persoanele care beneficiaza de drepturi de autor, in conditiile Legii 8/1996, personalul didactic prevazut de Legea Educatiei Nationale, persoanele incadrate in gradul 3 de invaliditate pentru ca exista o decizie a Curtii Constitutionale, membrii Academiei Romane si de asemenea persoanele din cadrul autoritatilor administratiove autonome sau institutiilor publice care la data intrarii in vigoare a acestei legi sunt in exercitarea unui mndat cu o durata prevazuta de lege. Aceasta este o masura necesara astfel incat norma legala sa fie constitutionala", a declarat Turcan.La randul sau, premierul Florin Citu a spus: "A fost o discutie si nu putem interveni peste mandate definite de Constitutie. Asta este o problema pe care o avem si de aceea sunt exceptate. Sunt exceptati doar cei alesi si cei cu mandate definite in Constitutie.Nu putem sa intervenim pe un mandat in derulare. Asta este decizia juristilor. Daca in Parlament poate sa treaca printr-un amendament peste aceasta prevedere a Consitutiei, vom vedea. Varianta adoptata de noi in Guvern este cea cu aviz de la Ministerul Justitiei si toate avizele au fost de acord ca aceasta este forma legala si consitutionala. Daca in Parlament se gaseste o alta solutie voi fi de acord.", a declarat premierul Florin Citu.