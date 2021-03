A fost cutremur in aceasta dimineata. Unde s-a resimtit cel mai puternic

CITESTE SI:

Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 51 km est de Brasov, 60 km nord de Ploiesti si 116 km nord de Bucuresti.De la inceputul lunii martie, in Romania au avut loc 21 de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 4,1 pe scara Richter.Anul trecut, cel mai puternic seism s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti.