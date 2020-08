Al treilea cutremur in zona seismica Vrancea, in ultimele 32 de ore

Cutremurul a avut loc la o adancime de 130 km, in judetul Vrancea, la 84 km Est de Brasov, 90 km Sud de Bacau, 105 km Nord-Est de Ploiesti, 113 km Vest de Galati, 116 km Nord-Vest de Braila si 155 km Nord de Bucuresti.Precedentele doua cutremure au avut intensitati de 3,9 si 3,5 pe scara Richter si s-au produs in judetele Buzau si Vrancea, sambata dimineata, respectiv duminica dimineata.De la inceputul lunii august, in Romania au avut loc 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,9 pe Richter.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs la data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter, fiind resimtit si la Bucuresti.