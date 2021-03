Alerta in Europa. Un vulcan care nu a mai avut activitate de opt secole, gata sa erupa

Miscari telurice tipice deplasarii spre suprafata a unui val de lava au avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Muntelui Keilir, in mica peninsula Reykjanes, deja afectata de un cutremur major cu magnitudinea 5,7 saptamana trecuta, a anuntat Institutul meteorologic din Islanda intr-un comunicat, conform AFP, citat de Agerpres "Posibilitatea unei eruptii este reala, dar trebuie sa vedem cum evolueaza activitatea", a declarat pentru AFP Freysteinn Sigmundsson, cercetator in geofizica la Universitatea din Islanda, intr-o conferinta de presa. "Nu este sigur, situatia poate dura ore sau chiar mai mult, cu foarte multe cutremure mici", a explicat el. Potrivit vulcanologilor, in peninsula nu a avut loc nicio eruptie de opt secole.Politia a blocat soselele in apropierea muntelui, potrivit unui fotoreporter al agentiei France Presse aflat la fata locului. Daca aeroportul international Keflavik si micul port pescaresc Grindavik sunt la doar cativa kilometri distanta, zona din imediata vecinatate a posibilei eruptii este nelocuita si nu a fost anuntata nicio evacuare miercuri."In caz de eruptie , ne asteptam ca lava sa curga. Nu ne asteptam la o eruptie exploziva mare, cu impact minim asupra atmosferei, traficului aerian si conditiilor de viata ale oamenilor", a spus Freysteinn Sigmundsson.Zona a fost supravegheata in ultimele zile din cauza unui numar foarte neobisnuit de mici replici dupa cutremurul important din 24 februarie, care a fost resimtit pana la Reykjavik si intr-o mare parte din vestul Islandei. Peste 16.000 de miscari telurice mai mult sau mai putin severe au agitat seismografele in ultimele opt zile, fata de circa o mie intr-un an in mod obisnuit.Islanda este cea mai mare si mai activa regiune vulcanica din Europa , cu o eruptie in medie la fiecare cinci ani. Ultima eruptie dateaza din 2014-2015 la Holuhraun, o fisura apartinand sistemului vulcanic Bardarbunga intr-o zona nelocuita din sud-estul tarii.Dar cea mai faimoasa din epoca actuala este a vulcanului Eyjafjallajokull, din sudul tarii, in 2010. Imensa lui coloana de fum a provocat cea mai mare perturbare a traficului aerian in timp de pace, paralizand cerul european timp de aproape o luna.