Arafat: Trebuie ca cei care refuza consolidarea cladirilor cu risc seismic sa fie fortati

Seful DSU, Raed Arafat, vrea ca proprietarii imobilelor cu risc seismic care refuza consolidarea si pun in pericol viata altor persoane sa fie fortati, intr-un fel, sa accepte interventiile, in contextul in care exista un proiect de lege care prevede exproprierea acestora.

Intrebat daca este de acord cu masura exproprierii persoanelor care refuza consolidarea imobilelor cu risc seismic pe care le detin sau le administreaza, Raed Arafat a afirmat ca "daca el nu vrea si tu vrei sa faci consolidarea si el tot nu vrea si nu gasesti o metoda sa-l fortezi, care e solutia? (...) Problema nu e cand este unul singur, ca omul isi asuma raspunderea, problema este cand ai o cladire in care stau 20 de familii si o singura familie te blocheaza. Trebuie gasita o solutie ca cei care refuza sa fie fortati sa accepte consolidarea cladirilor in care stau si alte persoane", a declarat Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).

In Camera Deputatilor exista un proiect, initiat in legislatura trecuta de Dan Cristian Popescu, fost deputat PNL, care prevede introducerea procedurii de expropriere pentru proprietarii sau administratorii imobilelor incadrate in clasa I de risc seismic care prezinta pericol public, daca acestia refuza sa aplice masurile legale de interventie si pun in primejdie viata altor persoane.

"In situatia in care proprietarii sau administratorii constructiilor incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, desi notificati si sanctionati conform legii, tergiverseaza, se opun sau refuza cu rea credinta masurile dispuse in prezenta Ordonanta, punand in pericol viata si integritatea corporala a altor persoane, autoritatile competente vor trece la inceperea procedurii de expropriere in regim de urgenta conform Legii 255/2010, asa cum a fost modificata, privind exproprierea de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local", se arata in proiectul de act normativ.

Pana acum, proiectul a primit raport negativ din partea comisiilor de specialitate.

In Bucuresti sunt, in prezent, 174 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic care prezinta pericol public, potrivit Primariei Generale.

