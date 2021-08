Cum va arăta Bucureștiul după următorul mare cutremur. Proiecție: suprafața totală acoperită de dărâmături, de 14 ori mai mare decât Parcul Cișmigiu

„Lansăm astăzi, alături de geo-spatial.org, platforma www.DupaCutremur.ro - proiectul prin care începem o discuție atât de necesară în contextul vulnerabilității noastre seismice: 𝐂𝐞 𝐯𝐨𝐦 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐫𝐞𝐦𝐮𝐫? Timp de câteva luni, ne-am dedicat toate resursele noastre pentru a obține cea mai completă și sofisticată bază de pornire pentru această discuție:🔴 am digitalizat datele disponibile, le-am rafinat și le-am dezvoltat astfel încât să cuprindem toate informațiile disponibile în acest moment🔴 am analizat și ilustrat zonele potențiale de dărâmături ale clădirilor vulnerabile🔴 am realizat analize de accesibilitate post-seism și am ilustrat segmentele de drum ce ar putea fi acoperite de dărâmături🔴 sperând că din ce în ce mai mulți oameni vor fi inspirați de acțiunile noastre și vor decide să se implice, punem toate aceste date și analize la dispoziția oricui este interesat, în format deschis și accesibil!”, au transmis reprezentanții ONG-ului.În București, un mare cutremur ar face ravagii. Specialiștii estimează că 24 de kilometri de drumuri riscă să fie acoperite de dărâmături, iar sute de străzi să fie blocate.„Avem, așadar, o platformă pe care să construim. O platformă în dezvoltarea căreia fiecare dintre noi se poate implica și o platformă care deja ne spune lucruri interesante despre ce am putea vedea în oraș după următorul mare cutremur:🔴 𝟐𝟒𝐤𝐦 de drumuri riscă să fie acoperite în totalitate de dărâmături🔴 𝟒𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚̆𝐳𝐢 ce riscă să fie blocate pe cel puțin un segment🔴 totalul suprafețelor acoperite de dărâmături ar echivala cu 𝟏𝟒 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢 C𝐢𝐬̦𝐦𝐢𝐠𝐢𝐮 (218ha)Pe lângă această parte de învățare și explorare, pe dupacutremur.ro veți putea găsi și soluțiile care răspund nevoilor ce reies din această analiză:🔴 creșterea capacității de clean-up - proiectul Registrul Digital al Utilajelor (#ReDU)🔴 pregătirea individuală/comunitară - proiectul Antiseismic District, derulat în parteneriat cu ARCEN🔴 folosirea noilor tehnologii în răspunsul la cutremur - sistemul de mapare rapidă🔴 facilitarea colaborării public-societate civilă-autoritățiDrumul reducerii riscului seismic este unul lung, dar astăzi am făcut un pas important în față. Ne dorim să deschidem acest dialog real cu autoritățile și să lucrăm împreună pentru a dezvolta baza de date - atât pentru București cât și pentru restul țării, și pentru a identifica și implementa soluțiile care ne vor ajuta să fim mai rezilienți în fața următorului mare cutremur.Este nevoie de fiecare dintre noi!”, au transmis cei de la Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic.Toate clădirile se proiectează (și analizează) luând în calcul valorile de vârf preconizate ale accelerațiilor terenului induse de un cutremur cu un anumit interval mediu de recurență. În prezent, (conform codului P100-1/2013) clădirile sunt proiectate și analizate considerând un cutremur care, statistic, se petrece o dată la 225 de ani (și care are 20% șanse să se petreacă pe durata vieții unei clădiri - 50 de ani). Valoarea de vârf a accelerației terenului generată de acest cutremur este, pentru București, 0.30g (vizualziati harta de zonare aici). Pentru comparație, cutremurul din 4 martie 1977 a generat accelerații laterale de maxim 0.21g, deci cu 30% mai mici.Cu toate acestea, însă, majoritatea covârșitoare (peste 95%) a clădirilor incluse în hartă au fost expertizate înainte de anul 2006. Până în 2006, cutremurul avut în vedere la proiectarea și analizarea clădirilor era unul semnificativ mai mic decât în prezent - unul care ar fi generat o valoare de vârf a accelerației terenului de 0.20g.Așadar, cutremurul major luat în considerare la analizarea majorității clădirilor din baza de date este unul similar cu cel din 4 martie 1977", au mai transmis reprezentanții asociației.