Cutremur cu magnitudinea 4,5, la adancimea de 15 km, in judetul Mehedinti

"In ziua de 25.06.2020, la ora 20:30:16 (ora Romaniei), s-a produs in Banat, Mehedinti, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 15 km", a transmis INCDFP.Sursa citata a precizat ca seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 121 km V de Craiova, 149 km SE de Timisoara, 150 km E de Belgrade, 154 km N de Nis, 156 km E de Zemun, 186 km SE de Arad, 187 km SV de Sibiu, 199 km V de Pitesti, 209 km E de Novi Sad, 233 km N de Sofia.