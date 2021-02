Cutremur cu magnitudinea 3,8 in judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, pe site-ul sau, ca duminica, la ora 19:24:51, s-a produs in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 126 de kilometri.Seismul a avut intensitate II.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brasov (59 de kilometri), Ploiesti (71 de kilometri), Bacau (121 de kilometri), Bucuresti (124 de kilometri), Braila (131 de kilometri), Galati (132 de kilometri), Pitesti (140 de kilometri).Cercetatorul Mircea Radulian, de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, a declarat ca trebuie sa fim mereu pregatiti in caz de cutremur, iar cutremurul cel mare de care se tem romanii de ani de zile nu este o chestiune de "daca", ci e o chestiune de "cand".