Cutremur de 3,9 grade, sambata dimineata, in zona seismica Vrancea

Seismul a avut loc la o adancime de 128 de kilometri.Cutremurul s-a produs la 59 km est de Brasov, 66 km nord de Ploiesti, 120 km nord de Bucuresti, 126 km sud de Bacau, 131 km vest de Braila, 133 km vest de Galati, 136 km nord-est de Pitesti, 173 km est de Sibiu, 185 km nord de Ruse si 208 km sud-vest de Iasi, informeaza INCDPF.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti.