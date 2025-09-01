Cutremur de 5 grade in largul insulei grecesti Zakynthos

Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter a fost inregistrat marti in largul insulei Zakynthos din Grecia.

Autoritatile au anuntat ca nu au fost inregistrate victime sau pagube, arata Times of Malta.

Epicentrul seismului a fost inregistrat la aproximativ 100 de kilometri de coasta de sud-vest a insulei si la 350 de kilometri de Atena.

