Cutremur duminica dimineata, in apropiere de Bucuresti

Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 5.51 in Muntenia, judetul Giurgiu.Acesta a avut magnitudinea de 3,1 grade pe Richter si s-a produs la adancimea de 2 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Ruse (42 km), Bucuresti (44 km), Ploiesti (100 km), Pitesti (148 km), Constanta (179 km) si Braila (182km).Cel mai puternic cutremur din acest an s-a produs in 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri. Seismul a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter