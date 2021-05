Magnitudinea cutremurului resimtit in Bucuresti in noaptea de marti spre miercuri

"In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 140 km", a transmis Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului."Atentie! In urma cu putin timp s-a produs un cutremur. Pastrati-va calmul, pot urma replici ale cutremurului. In acest moment efectuam recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73 km E de Brasov, 81 km NE de Ploiesti, 113 km S de Bacau, 117 km V de Braila, 118 km V de Galati, 131 km N de Bucuresti, 154 km NE de Pitesti, 188 km E de Sibiu, 194 km SV de Iasi, 196 km N de Ruse.