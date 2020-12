FOTO VIDEO Imagini infioratoare de la cutremurele din Croatia. Cladiri, masini si o jumatate din orasul Petrijna au fost distruse

Mai multe decese si persoane ranite

Alte doua seisme puternice s-au produs miercuri dimineata, 30 decembrie, in Croatia, primul cu magnitudinea 4,7, iar al doilea cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Petrinja, noteaza Agerpres.Cel mai grav afectate sunt orasele Petrinja si Sisak (circa 24.000, respectiv 47.000 de locuitori). "Majoritatea cladirilor sunt neutilizabile", a declarat premierul croat, Andrej Plenkovic, in cursul unei vizite la Petrinja.Petrinja a fost lovita de un numar enorm de cutremure mai mici incepand de luni. Pamantul tremura aproape la fiecare minut, incluzand cel putin 25 pana la 30 de seisme cu magnitudinea peste 3 pe scara Richter.La Sisak, acoperisul spitalului orasenesc s-a prabusit.Cel putin cinci oameni au murit si mai multe persoane au fost ranite in puternicul cutremur produs marti la pranz in centrul Croatiei, care a provocat ample distrugeri in orasul istoric Petrinja, epicentrul seismului ce a avut o magnitudine de 6,4, conform institutului de geofizica al SUA sau 6,2 conform serviciilor de seismologie croate. Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, conform agentiei de presa.Pana marti, cel mai puternic seism din ultimii 140 de ani din Croatia a fost cel cu magnitudinea 5,3 produs pe 22 martie la Zagreb, pagubele in urma acestuia fiind estimate de autoritatile croate la 42 miliarde de kuna (6 miliarde de dolari).Luni, un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs in centrul Croatiei avand epicentrul la o distanta de 50 de kilometri sud-est de capitala Zagreb, a relatat televiziunea de stat croata, citand informatii din partea Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), potrivit Reuters.Cutremurul, care s-a produs la ora 05:28 GMT, a fost resimtit si in capitala.