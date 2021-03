Cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter in judetul Vrancea, duminica seara

Seismul a avut loc la o adancime de 82 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 86 km est de Brasov, 88 km sud de Bacau, 107 km nord-est de Ploiesti, 111 km vest de Galati, 115 km nord-vest de Braila si 157 km nord de Bucuresti.CITESTE SI: Cutremur cu magnitudinea 3,8 in judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri Pe parcursul acestei zilei au mai avut loc doua cutremure in zona seismica Vrancea, dar de magnitudini mai slabe, unul in judetul Vrancea, de 2,3, iar celalalt in judetul Buzau, de 2,7 pe Richter.De la inceputul lunii martie, in Romania au avut loc 26 de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 4,1 pe scara Richter.Anul trecut, cel mai puternic seism s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti.