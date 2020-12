Cutremur cu magnitudinea 3,3 in judetul Vrancea

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km est de Brasov, 92 km nord-est de Ploiesti, 102 km sud de Bacau, 115 km vest de Galati, 116 km nord-vest de Braila si 143 km nord de Bucuresti.Cel mai puternic seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti.