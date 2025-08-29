Cutremur in Vrancea - cate un seism pe zi, in decembrie

Duminica, 22 Decembrie 2013, ora 21:37
Cutremur in Vrancea - cate un seism pe zi, in decembrie

Un nou cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 18:01, in zona Vrancea, la o adancime de 86 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

Doua cutremure cu aceeasi magnitudine au avut loc in zona seismica Vrancea sambata, la 3:14, si vineri, la 9:28.

Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului de duminica sunt Covasna (33 de kilometri), Targu Secuiesc (46 de kilometri), Focsani (51 de kilometri) si Ramnicu Sarat (54 de kilometri).

In decembrie, in zona seismica Vrancea au fost inregistrate alte 16 seisme, cu magnitudini intre 2,5 si 3,6 grade pe scara Richter.

La 6 octombrie, in aceeasi zona s-a produs un cutremur de 5,5 grade pe scara Richter, cel mai mare din ultimii patru ani. Seismul a fost simtit si la Bucuresti, dar si in nordul Bulgariei si in Republica Moldova.

Anul acesta, in zona Vrancea s-au mai produs opt seisme cu magnitudinea de cel putin 4 grade, la 21 noiembrie (4,4 grade), 15 octombrie (4,7 grade), 11 august (4,5 grade), 28 iulie (4 grade), 12 iulie (4,1 grade), 20 iunie (4,2 grade), 21 aprilie (4,2 grade) si 6 martie (4,2 grade).

