Cutremur miercuri seara, in zona seismica Vrancea

Cutremurul a avut loc la o adancime de 150 de km in apropierea urmatoarelor orase: 66 km Est de Brasov, 75 km Nord-Est de Ploiesti, 117 km Sud de Bacau, 124 km Vest de Braila, 125 km Vest de Galati si 128 km Nord de Bucuresti.De la inceputul lunii august, in Romania au avut loc 17 cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,9 pe Richter.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti.