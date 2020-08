Cutremur puternic in Filipine - Mai multe drumuri si cladiri au fost avariate. Cel putin o persoana a murit

Acesta a fost cel mai puternic cutremur care a avut loc in ultimele opt luni in Filipine, aflata pe Cercul de Foc al Pacificului.Seismul a avut loc in apropiere de orasul Cataingan, care are o populatie de 50.000 de locuitori.Cel putin o persoana a fost ucisa. Administratorul proviciei, Rino Revalo, a spus ca un fost colonel de politie a murit dupa ce casa lui de trei etaje s-a daramat. Alte patru persoane au fost ranite.Pacientii spitalului avariat au fost mutati in spitale de campanie, iar in prezent este evaluata structura centrului sportiv pentru ca autoritatile sa se asigure ca poate adaposti persoanele plasate in carantina.Filipine, cu o populatie de 107 milioane de locuitori, a inregistrat cele mai multe cazuri de infectare din Asia de sud-est, peste 164.000, si 2.681 de decese asociate noului coronavirus Agentia de seismologie a transmis ca nu exista riscul formarii unui tsunami, dar a avertizat ca e posibil sa existe replici puternice.