A fost cutremur. Activitate seismica crescuta in Vrancea: al cincilea cutremur in aceasta saptamana

Cutremurul a avut magnitudinea de 3 si s-a produs la o adancime de 81 de kilometri.Seismul s-a produs in apropierea oraselor Brasov (85 km), Bacau (90 km), Ploiesti (104 km), Galati (111 km), Braila (115 km), Bucuresti (155 km).Este al cincilea seism care se produce in aceasta saptamana in Vrancea. Luni, 14 iunie, au avut loc doua cutremure, unul cu magnitudine de 3,1, la adancimea de 167 de kilometri.si celalalt la interval de o ora cu magnitudine de 3.4, la adancimea de 17km.Alte doua seisme au fost inregistrate in noaptea de luni spre marti.