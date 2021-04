Doua cutremure au avut loc in Romania in ultimele ore. Unde s-au simtit cel mai puternic

Un seism de 3,8 grade s-a produs joi seara, la ora 22.54, in zona seismica Vrancea, anunta infp.ro . Cutremurul s-a produs la adancimea de 139 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 88km NE de Ploiesti, 105km S de Bacau, 119km V de Galati, 120km V de Braila, 140km N de Bucuresti, 159km NE de Pitesti, 186km SV de Iasi, 187km E de Sibiu, 204km N de Ruse.Un al doilea seism, de 3,2 grade de aceasta data, a avut loc, la ora 5:20, tot in zona seismica Vrancea, din judetul Vrancea.Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 94km NE de Ploiesti, 100km S de Bacau, 114km V de Galati, 116km NV de Braila, 145km N de Bucuresti, 166km NE de Pitesti, 180km SV de Iasi, 193km E de Sibiu, 210km N de Ruse.