Doua cutremure cu magnitutidea de 6,8 si 6,9 pe scara Richter, la distanta de sase minute unul de altul, au lovit Indonezia

US Geological Survey a precizat ca un cutremur cu magnitudinea 6.8 a avut loc la o adancime de 22 de kilometri sub mare, la ora locala 05:23, lovind in special provincia Bengkulu de pe Insula Sumatra. Seismul s-a simtit in mai multe provincii, relateaza AFP.Sase minute mai tarziu, s-a produs un cutrenmur cu magnitudinea 6.9, la o adancime putin mai mare si cu epicentrul la 13 kilometri de primul seism."Primul seism a fost rapid... insa altul a lovit la scurt timp dupa, la fel de puternic. Copiii mei au avut crize de isterie", a spus un locuitor din Bengkulu pentru AFP.Nu s-a emis alerta de tsunami.