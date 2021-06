Primul ghid tiparit de supravietuire dupa un cutremur in Bucuresti. "Va fi cel mai complet si provocator instrument de pregatire"

Ghidul, la care specialistii muncesc din 2018, "va fi cel mai complet si provocator instrument de constientizare, de invatare si de pregatire pe care l-am pregatit pana acum", spun reprezentantii asociatiei."Manualul" va contine o harta detaliata a zonelor din centrul Bucurestiului cu risc seismic ridicat, precum si "un ghidaj de pregatire pentru fiecare locuitor in parte".Reprezentantii celor doua asociatii au prezentat joi, 10 iunie, imagini din tipografie, cu ghidul proaspat tiparit in 20.000 de exemplare."Include harta centrului vulnerabil al Bucurestiului si un set de actiuni de pregatire pe care sa le luam inainte, in timpul si dupa un cutremur major, care pot face diferenta intre viata si moarte intr-o astfel de situatie. Revenim curand cu detalii despre lansare si despre cum poti intra in posesia ghidului", spun membrii ARCEN (Asociatia Romana pentru Cultura, Educatie si Normalitate).