Ce informatii contine ghidul pentru supravietuirea in caz de cutremur. Masuri concrete pe care le putem lua inainte, in timpul si dupa un seism major

"Ne dorim foarte mult ca acest ghid sa fie un instrument, un pretext de a intra in amanunt si a discuta despre masurile si lucrurile care chiar pot face diferenta. Informatia, constientizarea ne abiliteaza pe fiecare dintre noi sa facem alegeri responsabile in ceea ce priveste reducerea riscului seismic si ne face mai pregatiti", a declarat vicepresedintele ARCEN, Alberto Grosescu, miercuri, la lansarea ghidului.El a precizat ca ghidul cuprinde o serie de masuri recomandate inainte de cutremur, in timpul si dupa seism, precum si o harta cu centrul vulnerabil al Capitalei."Este vorba de planul de intalnire cu cei apropiati, pentru ca, cel mai probabil, imediat dupa cutremur nu o sa functioneze retelele telefonice, masuri de protectie in interiorul locuintei. Trebuie sa avem o trusa cu alimente si cu strictul necesar, care sa ne permita supravietuirea in primele 72 de ore dupa cutremur, cand lucrurile incep sa revina cumva la normalitate.Avem o harta a centrului vulnerabil al Bucurestiului, am marcat pe harta imobilele incadrate in clasa 1 de risc seismic, RS I si RS II, imobilele in categoriile de urgenta U1, U2, U3 si am mai facut inca un exercitiu, e vorba despre arterele care s-ar putea bloca, strazile unde se afla aceste imobile cu risc seismic. Se vede pe harta ca sunt destul de multe artere ce ar putea fi afectate", a declarat Alberto Grosescu.El a mentionat ca ghidul include si o sugestie de spatii publice deschise pentru puncte de intalnire dupa cutremur, daca nu functioneaza reteaua telefonica.In opinia sa, ar fi foarte utila simularea in caz de cutremur si la scara mai mica, in cartiere."Credem ca punctele de intalnire pe care le-am mapat pe harta pot fi evaluate impreuna cu autoritatile si credem ca ar aduce multa plus valoare, inclusiv marcarea lor fizica", a adaugat Alberto Grosescu."Daca ne miscam bine, este nevoie de zeci de ani sa consolidam miile de cladiri care trebuie consolidate in Bucuresti. Cand zic miile vorbesc undeva de 2.500 - 3.000, poate 4.000, nu stim, pentru ca sunt cladiri la care nimeni nu s-a uitat (...). Ce stim este ca avem peste 2.000 de cladiri cu acte in Bucuresti ce prezinta pericol de colaps la urmatorul cutremur mare", a spus Matei Sumbasacu."Ghidul de pregatire pentru cutremur este un instrument complex, care propune masuri concrete pe care le putem lua inainte, in timpul si dupa un cutremur major. Ghidul contine harta centrului Bucurestiului cu imobilele incadrate in clasele I si II de risc seismic, imobilele incadrate in categoriile de urgenta U1, U2 si U3, arterele care ar putea fi blocate in urma unui cutremur major, propuneri de puncte de intalnire dupa cutremur, precum si puncte medicale.ARCEN a tiparit ghidul intr-un prim tiraj de 20.000 de exemplare, care urmeaza sa fie disponibil in mai multe puncte de ridicare din oras si distribuit locuitorilor Capitalei, pentru a constientiza faptul ca riscul unui cutremur major este o constanta in viata noastra si ca este esential sa fim pregatiti pentru a ne creste sansa de supravietuire si pentru a ne proteja pe noi si pe cei apropiati. Cum poti supravietui unui cutremur ? Este rezultatul efortului de documentare si de interactiune pe care echipa Antiseismic District l-a desfasurat in ultimii doi ani, in comunitati care locuiesc in zone vulnerabile la seism, dar si a dialogului cu autoritatile locale si nationale care gestioneaza situatiile de urgenta.La peste patru decenii de la cutremurul din 1977 , Bucurestiul continua sa fie una din cele mai vulnerabile si cel mai putin informate capitale europene cu privire la riscul seismic. In acest context, proiectul Antiseismic District si-a propus ca obiectiv central schimbarea paradigmei asteptarii pasive, punand accentul pe pregatirea individuala, care poate sa face diferenta intre viata si moarte, intr-o situatie critica", se anunta pe pagina de lansare a venimentului.