Inca un cutremur in zona Vrancea: Al doilea in doar cateva ore

Un nou cutremur s-a inregistrat in Romania duminica dimineata, acesta fiind al doilea seism produs in zona Vrancea in doar cateva ore.

Cutremurul s-a produs la ora 5:30 dimineata si a avut o magnitudine de 2,8 grade, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

Seismul s-a produs la o adancime de 99 de kilometri la 39 de kilometri de Covasna, la 43 de kilometri de Focsani, respectiv 50 de kilometri de Ramnicu Sarat, Targu Secuiesc si Marasesti.

Inca un cutremur in zona Vrancea

Ultimul cutremur produs in Vrancea a avut loc cu doar cateva ore in urma, la ora 00:59, a avut magnitudinea de 3 grade si s-a produs la o adancime de 123 de kilometri.

Cutremurul de duminica dimineata este cel de-al 14 produs pe teritoriul tarii noastra de la inceputul lui 2014 si pana in prezent, 13 dintre acestea fiind inregistrate in zona Vrancea, iar unul in zona Botosani.