Nicusor Dan, despre dezastrul cladirilor cu risc seismic din Bucuresti: "Noi, ca administratie, n-am reusit pana la acest moment sa avem un inventar"

Acesta a precizat ca orice cladire construita inainte de 1940, care are mai multe de patru etaje, poate prezenta risc de prabusire la un eventual cutremur . Primarul Bucurestiului a anuntat ca isi doreste sa fie desfiintata compania municipala care se ocupa de consolidarea cladirilor cu risc seismic "Problema cea mai mare este ca noi, ca administratie, nu am reusit pana la acest moment sa avem un inventar al cladirilor cu risc seismic dintre cele care sunt potential cu risc seismic. Asa, vorbind grosier, orice cladire construita inainte de 1940 care are mai mult de trei-patru etaje este potential cu risc seismic. Si noi n-am reusit sa ne ducem peste ele, sa le expertizam", a punctat el.Nicusor Dan a vorbit si despre planurile Primariei ce privesc lucrari de expertizare sau consolidare de cladiri cu risc seismic."In acest an vrem sa lamurim situatia celor aproximativ 30 de cladiri care sunt in diferite stadii, unele incepute prin 2005, astfel incat sa ajungem sa fim cu ele intr-o situatie cat mai apropiata de consolidare (...) In ceea ce priveste expertizarea, care este o mare problema, sa expertizam aproximativ 500.000 de metri patrati de constructie", a aratat el.Primarul general al Capitalei a precizat ca isi doreste sa fie desfiintata compania municipala care se ocupa de consolidarea cladirilor cu risc seismic."Este vointa mea si a majoritatii din Consiliul General ca aceasta companie sa fie desfiintata. In general, companiile municipale au distorsionat piata, pentru ca nu au fost create dupa un mecanism economic, au dat salarii care nu se cuveneau si au atras oameni priceputi din alte companii de pe piata si lucrul asta a fost si mai pregnant in ceea ce priveste societatile de constructii", a spus edilul.In acest context, a apreciat ca nu exista firme suficiente cu care primaria sa lucreze la proiecte mari.El a amintit de intentia de a desfiinta 21 de companii municipale."Ca procesul sa fie mai rapid, sa nu trecem prin insolvente, falimente, e bine sa platim datoriile inainte si asta depinde de bugetul pe care noi o sa il votam, in vreo zece zile de azi, astfel incat sa alocam suficienti bani pentru a inchide financiar pe zero aceste companii", a explicat Nicusor Dan.