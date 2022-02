Nou bilant pentru cutremurul de 7,5 grade din Asia: Cel putin 127 de morti

Cutremurul puternic produs in nordul Afganistanului a zguduit cladirile in intreaga regiune, a fost resimtit de la Kabul la Delhi si a provocat peste 100 de morti, in special in Afganistan si Pakistan.

Televiziunea de stat din Pakistan a anuntat ca cel putin 94 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in tara, in vreme ce oficialii afgani au inaintat un bilant cu cel putin 33 de morti si peste 200 de raniti, scrie Associated Press.

USGS a anuntat ca magnitudinea seismului a fost de 7,5 grade, cu epicentrul in muntii Hindu Kush, intr-o zona putin populata, care se invecineaza cu Pakistan, Tajikistan si China.

Cutremurul a fost atat de puternic incat s-a simtit si in metropola indiana New Delhi, unde nu s-au inregistrat deocamdata victime sau pagube materiale. In intreaga regiune au fost pene de curent, case si strazi fiind distruse.

Cutremur de peste 7 grade resimtit in mai multe tari

Capitala afgana a ramas fara curent, aici pamantul fiind zgaltait vreme de 45 de secunde.

Cutremurul a fost atat de intens incat in Lahore, Pakistan, oamenii au iesit panicati in strada.

