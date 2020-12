Avertismentul unui cercetator: Trebuie sa fim pregatiti in permanenta pentru un cutremur mare in Romania

Seismologul sustine ca activitatea seismica a fost redusa in acest an, dar zona Vrancea, fiind activa, poate inregistra noi cutremure."Zona Vrancea este o zona activa si, la un anumit interval de timp, e foarte posibil sa vina si la noi cutremure mari, din pacate. Putem sa ne asteptam, dar e foarte greu de spus exact cand se va produce acest cutremur si speram sa nu fie prea devreme. Insa nu putem neglija acest lucru si cel mai bun lucru ar fi sa fim pregatiti ca si cum s-ar putea produce oricand", a declarat Mircea Radulian, la Digi24 Radulian a explicat ca un cutremur cu magnitudinea de 6,4, precum cel din Croatia, nu ar genera probleme mari Romaniei. In schimb, pentru cutremurele de suprafata, mai ales in zona din apropierea epicentrului, pot sa fie distrugeri foarte mari.Alte doua seisme puternice s-au produs miercuri dimineata, 30 decembrie, in Croatia, primul cu magnitudinea 4,7, iar al doilea cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Petrinja, informeaza agentia de stiri croata HINA.