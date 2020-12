VIDEO Romania este pregatita sa acorde ajutor Croatiei, in urma cutremurului. Arafat a cerut mobilizarea echipelor de Cautare-Salvare RO-USAR

"In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii la cunostinta a nefericitului eveniment produs in Croatia, tara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter, autoritatile romane si-au aratat disponibilitatea de a interveni si a acorda sprijin autoritatilor croate. Precizam faptul ca ajutorul oferit statului afectat de acest nefericit eveniment se va acorda in baza solicitarii de asistenta internationala formulata de guvernul croat prin Mecanismul European de Protectie Civila", a transmis, marti, DSU.Conform DSU, deja Raed Arafat a cerut mobilizarea echipelor de Cautare-Salvare RO-USAR."Dat fiind faptul ca situatia se afla sub permanenta monitorizare a autoritatilor romane, cu informarea prealabila a premierului Romaniei, domnul Florin Citu si a ministrului afacerilor interne , domnul Lucian Bode , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a solicitat deja Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, ca echipele de Cautare-Salvare RO-USAR sa fie pregatite pentru a interveni si totodata, sa sprijine autoritatile croate in functie de nevoile solicitate de acestia, in baza solicitarii de asistenta internationala", a mai transmis DSU.Cel putin o persoana - o fata - a murit, iar multe alte persoane au fost ranite marti, in cutremurul de magnitudinea 6,4 din Croatia, a anuntat premierul croat Adrej Plenkovic, iar cautarile continua.Seismul a cauzat surparea unor imobile in orasul Petrinja (centru), iar centrala nucleara Krsko din Slovenia a fost oprita "din precautie", in contextul in care un cutremur a avut loc in Croatia si luni.Citeste si: