Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs in Vrancea

Sesimul a avut loc la ora 11:42:33, potrivit datelor INFP si s-a produs la o adancime de 136 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72 km E de Brasov, 87 km NE de Ploiesti, 106 km S de Bacau, 120 km V de Galati, 121 km V de Braila, 139 km N de Bucuresti, 158 km NE de Pitesti, 186 km E de Sibiu si 187 km SV de Iasi.De la inceputul lunii noiembrie, in Romania au avut loc sapte cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 3,5 grade pe Richter.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, si a avut o magnitudine de 5,2 pe scara Richter.