Un nou cutremur in Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 7.56, in judetul Vrancea, la o adancime de 106 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Covasna (40 de kilometri), Focsani (42 de kilometri), Marasesti (48 de kilometri), Ramnicu Sarat (49 de kilometri) si Targu Secuiesc (50 de kilometri), potrivit datelor publicate pe site-ul INFP.

In noaptea de sambata spre duminica, tot in Vrancea au fost inregistrate doua seisme, de 2,7 grade pe Richter, iar joi, in aceeasi zona, s-a produs un cutremur de 3,7 grade.

In 6 octombrie, tot in zona Vrancea, s-a produs un cutremur de 5,5 grade pe scara Richter, cel mai mare din ultimii patru ani. Seismul a fost simtit si la Bucuresti, dar si in nordul Bulgariei si in Republica Moldova.

Anul acesta, in zona Vrancea s-au mai produs opt seisme cu magnitudinea de cel putin 4 grade, la 21 noiembrie (4,4 grade), 15 octombrie (4,7 grade), 11 august (4,5 grade), 28 iulie (4 grade), 12 iulie (4,1 grade), 20 iunie (4,2 grade), 21 aprilie (4,2 grade) si 6 martie (4,2 grade).

