Un nou cutremur in zona Vrancea, cu magnitudinea 3,3. Seismul a avut loc la adancimea de 76 de kilometri

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 16:39:26 (ora locala a Romaniei).Seismul a fost inregistrat in Zona Seismica Vrancea, in judetul Vrancea, la adancimea de 76 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87 km S de Bacau, 91 km E de Brasov, 106 km V de Galati, 110 km NE de Ploiesti, 110 km NV de Braila, 159 km N de Bucuresti, 166 km SV de Iasi, 181 km NE de Pitesti, 203 km E de Sibiu, 210 km SV de Chisinau.Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs si miercuri seara, la ora locala 19:53, in zona seismica Vrancea, epicentrul fiind in judetul Vrancea, la adancimea de 96 de kilometri.