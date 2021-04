Cutremur in zona Vrancea cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter, cel mai mare din 2021

Seismul a avut loc la ora 21:36:46 (ora Romaniei) si a avut magnitudinea de 4.5 pe scara Richter, la adancimea de 77 km. Din punct de vedere al efectelor , un astfel de cutremur este incadrat in categoria celor "usoare". Este cel mai mare cutremur din acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase : 78 km E de Brasov, 89 km S de Bacau, 103 km NE de Ploiesti, 120 km V de Galati, 123 km NV de Braila, 156 km N de Bucuresti, 170 km NE de Pitesti, 171 km SV de Iasi, 189 km E de Sibiu, 220 km SV de Chisinau", transmite Institutul National pentru Fizica Pamantului.