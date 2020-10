VIDEO Doi adolescenti de 15 si 17 ani au murit pe insula Samos din Grecia in urma cutremurului din Marea Egee

Cei doi au fost scosi morti , dintre ruinele unui zid din orasul Vathi de pe Insula Samos.Potrivit primelor informatii de la Protectia Civila, copiii traversau un drum ingust si au fost zdrobiti de un zid care s-a prabusit. In Samos sunt pagube mari, respectiv case distruse, o biserica daramata, zidul unei scoli a cazut, precum si daune semnificative la cladirile vechi din insula Chios.Potrivit Samos24.gr, o mare parte din biserica Maicii Domnului din localitatea Karlovasi din Samos s-a prabusit. Opt persoane au fost ranite in Karlovasi.Resimtit pe Insula Samos, dar si pe Insula Creta si la Atena, seismul - cu o durata importanta - "a fost inregistrat la ora 11.15 GMT (13.15, ora Romaniei), iar epicentrul sau a fost localizat la 19 kilometri in largul Samos si la doi kilometri adancime", a anuntat initial Observatorul din Atena, care a estimat intensitatea cutremurului la 6,6 grade pe scala Richter.Protectia Civila greaca a avertizat prin SMS locuitorii din Samos s a ramana "in aer liber, departe de cladiri" si "sa se indeparteze de (zona de) coasta" a insulei.In Turcia, cel putin patru persoane au murit, iar alte 120 au fost ranite. Cutremurul a cauzat surparea mai multor imobile in vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilant publicat de ministrul turc al Sanatatii.