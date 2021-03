Secundele care salveaza Romania de la catastrofa, in caz de cutremur. Cum functioneaza sistemul de avertizare in timp real

Aici specialistii seismologi de la Institutul National pentru Fizica Pamantului si de la Universitatea Karlsruhe din Germania au dezvoltat un sistem care poate avertiza cu cateva secunde inainte de seism iminenta producerii unui cutremur mai mare de 6,5 grade Richter, seisme considerate distrugatoare.Practic, prin intermediul senzorilor montati atat la suprafata, cat si la 50 de metri sub pamant, pe o suprafata destul de intinsa, de 25 de kilometri, se transmit informatii catre observatorul seismologic despre cutremurul de proportii. Scopul este sa se blocheze astfel activitatea instalatiilor civile si industriale, cum ar fi gazul si energia electrica, impiedicand astfel eventuale catastrofe. Unda seismica distrugatoare care pleaca din Vrancea ajunge la Focsani in doar sase secunde, iar la Bucuresti in 25 de secunde, timp important si in care anumite instalatii si obiective de interes national cuplate la acest sistem de alarmare pot fi anuntate. Sistemul este legat la cele mai importante obiective de interes strategic din Romania, respectiv Centrala Nucleara de la Cernavoda, a Iradiatorului de la Magurele, a Uzinei de Apa Grea de la Turnu Severin si a Reactorului Nuclear de la Pitesti."Tot sistemul poate duce la declansarea unei alarme seismice. Exista aceasta marja de timp, de 4-5 secunde, in care se pot rezolva anumite probleme, cum sunt inchiderea curentului electric, a gazului", ne spune Ioan Verdes, seful Statie Seismice de la Vrincioaia.Potrivit specialistului, alerta de cutremur pleaca si catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), singura institutie care poate alerta populatia. Din pacate, acest lucru nu ajuta foarte mult decat daca ar fi implementat la nivelul locuintelor individuale, lucru care implica costuri uriase, pe care nu si le permit nici cel mai bogate tari. Asta pentru ca fiecare locuinta ar trebui sa aiba un astfel de senzor care sa primeasca semnalul de la Statia Vrincioaia. Iar transmiterea de sms, prin sistemul de alerta al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta nu este o idee foarte fericita, intrucat se creeaza panica in randul populatiei. Prin urmare, cea mai eficienta forma de a gestiona situatia in cazul unui cutremur major este instruirea permanenta a oamenilor, pentru a sti cum sa se comporte in situatii limita.Sistemul de Avertizare in Timp Real de la Vrincioaia nu a costat foarte mult, aproximativ 100.000 de euro, fiind folositi atat bani de la bugetul de stat, cat si fonduri europene. In regiunea Vrancea se produc, in medie, 2-3 cutremure puternice pe secol, care pot produce distrugeri importante si este una dintre cele mai active zone seismice din Europa. Ultimul cutremur distrugator a fost cel din seara de 4 martie 1977, care avut o magnitudine de 7,2 grade Richter si a durat 56 de secunde. Au murit atunci 1.578 de persoane. De atunci pana astazi s-au mai produs inca 16 cutremure cu o magnitudine peste 5 grade, cel mai mare fiind in 30 mai 1990, cand s-a produs un cutremur cu magnitudinea 6,9, urmat la cateva ore distanta de o replica cu magnitudinea 6,4.Un studiu realizat la nivel european, in cadrul programului "Seismic Hazard Harmonization in Europe", ai carui autori au intocmit harti seismice, arata ca Romania se afla intre zonele cu cel mai mare risc seismic in urmatorii 50 de ani, alaturi de Turcia, Italia, Grecia.