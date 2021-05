A murit academicianul Ioan Pop de Popa. Renumitul medic a facut prima operatie pe cord deschis din Romania

A urmat cursurile Facultatii de Medicina Generala din Cluj (1946-1952), pe care a absolvit-o cu diploma de merit Magna cum laude.Intre anii 1949-1954 a fost numit preparator la Institutul de Anatomie umana si chirurgie operatorie a IMF din Cluj, apoi extern la Clinica de chirurgie generala nr. 1 a profesorului doctor Aurel Nana.In perioada 1953-1954 a realizat prima inima artificiala si primul plaman artificial din Romania, atunci printre primele patru din lume. A efectuat primele circulatii extracorporale experimentale din Romania, inclusiv primele hemodilutii in CEC. A inceput primele transplante experimentale de organe, de rinichi si pancreas.In 1970 - 1971 a efectuat o specializare in chirurgia cardiovasculara in Texas, SUA, la Houston, si in Portland, Oregon, cu o bursa acordata de Statele Unite. (B - pag. 79-86)In 2000, Ioan Pop de Popa a devenit senator, fiind ales in municipiul Bucuresti pe listele Partidului Umanist Roman (PUR). In septembrie 2003 a demisionat din PUR si s-a inscris in Partidul Social Democrat.In 2004, in calitate de senator si membru in Comsisia sanatate a Senatului, impreuna cu un grup de parlamentari, a participat la elaborarea proiectului de lege intitulat Legea de organizare si functionare a Academiei de Stiinte Medicale din Romania.Anuntul decesului a fost facut de Dacian Palladi, nepotul sau, pe pagina sa de Facebook