A murit al doilea cel mai varstnic roman. Alexandru Zamfirescu a fost inchis 13 ani in inchisorile comuniste

A fost veteran de razboi, luptand in prima linie in Al Doilea Razboi Mondial si implinise 108 ani pe 23 iulie."De ziua lui de nastere, domnul Zamfirescu era foarte lucid. Ne-a povestit cu lux de amanunte intamplari de pe front. El avea gradul de sergent. A luat parte la luptele de pe dealurile de la Octeabri, Ucraina; numele localitatii m-a socat, fiindca pe acelasi front a luptat si tatal meu... In urma acestor lupte a fost cucerit, la 8 octombrie 1941, orasul Odesa. Domnul Zamfirescu mi-a povestit ca aici a fost trimis intr-o misiune de recunoastere, pe un deal din aceasta zona. Aici a fost capturat de doi ostasi romani. Dus la comandamentul trupelor din zona respectiva, le-a explicat comandantilor care este misiunea sa, respectiv sa stabileasca o legatura intre aceasta unitate si unitatea vecina din care facea el parte. Aici se afla si maresalul Ion Antonescu; dupa ce l-a ascultat, acesta l-a felicitat si i-a strans mana, iar domnul Zamfirescu a fost foarte mandru de acest fapt. Veteranul nostru a mai zis ca maresalul Antonescu este unul dintre cei mai mari patrioti romani. Regreta si condamna faptul ca Regele Mihai l-a arestat si l-a predat rusilor...", spune profesorul Radu Gava, vicepresedinte al Asociatiei Nationale "Cultul Eroilor" - Arges, potrivit Adevarul.ro Alexandru Zamfirescu a fost detinut politic in mai multe inchisori comuniste, intre 1959 si 1972, fiind in total 13 ani inchis dupa ce a luptat pe frontul de Est.