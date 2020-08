A murit fostul presedinte al Senatului Oliviu Gherman

"A murit, la 90 de ani, Oliviu Gherman. Un intelectual, un om desavarsit. Personalitate inteligenta, calma. Un politician intelept. Ani de zile, incepand din 1992, am lucrat in 'tandem'. Ca prieteni. El era presedinte al FDSN, eu presedinte executiv. El era presedinte al Senatului, eu presedinte al Camerei (1992 - 1996). Colegi in acelasi partid. Fizician remarcabil, profesor universitar, ambasador la Paris. O cariera politica si legislativa de exceptie. Un model pentru o intreaga generatie", a scris fostul premier Adrian Nastase Oliviu Gherman s-a nascut pe 26 aprilie 1930 in localitatea Sanmihaiu de Sus, judetul Cluj.De profesie fizician, profesorul universitar a fost senator in legislaturile 1990-1992, 1992-1996, 1996-2000 si 2000-2004, ales in judetul Dolj pe listele FSN, apoi ales senator in circumscriptia electorala nr.41 Bucuresti.FDSN, partidul desprins din FSN, s-a reunit in Conferinta Nationala la 27-28 iunie 1992, fiind adoptate statutul si programul noului partid. Ion Iliescu a fost desemnat candidatul FDSN la alegerile prezidentiale din 1992 iar Oliviu Gherman a fost ales presedinte al partidului.La conferinta Nationala a FDSN din 9-10 iulie 1993 a hotarat schimbarea numelui in Partidul Democratiei Sociale din Romania (PDSR) si fuziunea prin absorbtie cu Partidul Republican (PR), Partidul Cooperatist (PC) si Partidul Socialist Democratic din Romania (PSDR). Presedintele al partidului a fost reales Oliviu Gherman iar presedinte executiv, Adrian Nastase.Conferinta Nationala a PDSR din 24-25 noiembrie 1995 l-a reales pe Oliviu Gherman in functia de presedinte si pe Adrian Nastase in cea de presedinte executiv.In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din 17 ianuarie 1997, a fost adoptat un nou program, iar Ion Iliescu a reluat functia de presedinte al partidului, detinuta in perioada iunie 1992-ianuarie 1997 de Oliviu Gherman. In functia de prim-vicepresedinte a fost ales Adrian Nastase.Din anul 2001, Oliviu Gherman a fost ambasador la Paris.Informatia a fost confirmata marti de Adrian Nastase, pe blogul personal."A murit, la 90 de ani, Oliviu Gherman. Un intelectual, un om desavarsit. Personalitate inteligenta, calma. Un politician intelept. Ani de zile, incepand din 1992, am lucrat in 'tandem'. Ca prieteni. El era presedinte al FDSN, eu presedinte executiv. El era presedinte al Senatului, eu presedinte al Camerei (1992 - 1996). Colegi in acelasi partid. Fizician remarcabil, profesor universitar, ambasador la Paris. O cariera politica si legislativa de exceptie. Un model pentru o intreaga generatie", a scris fostul premier.