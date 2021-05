A murit Ion Dichiseanu. Actorul se confrunta de mai multe luni cu probleme grave de sanatate

La inceputul lunii februarie, Ioana Dichiseanu, fiica lui , a publicat un mesaj pe Facebook in care anunta ca actorul se confrunta cu probleme de sanatate cauzate de o investigatie "facuta gresit" la o clinica privata.Ea a publicat numeroase mesaje legat de starea lui de sanatate si revenirea acasa. La finalul lunii aprilie, nota: "Eu il vad pe tata ca fiind un om luminos, cu pofta si dorinta de viata. Si reuseste sa ii faca si pe cei din jurul lui sa fie la fel. Sunt increzatoare in fortele lui, dar si in cele ale medicilor de la Spitalul Floreasca. Ne rugam neincetat ca Dumnezeu sa il aduca sanatos acasa!".Nascut pe 20 octombrie 1933, la Adjud, Ion Dichiseanu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, Facultatea de Teatru, in 1959.Cariera lui se intinde pe parcursul a sase decenii.Actorul este cunoscut pentru numeroase roluri interpretate pe scena Teatrului Nottara, aparitii in teatru TV si radiofonic, dar si pentru cele peste 50 de filme in care a jucat.A debutat pe marile ecrane in 1961, in lungmetrajul "Darclee", regizat de Mihai Iacob, film inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes din acel an.In 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu premiul Asociatiei Cineastilor din Romania pentru rolul din lungmetrajul "Clipa", in regia lui Gheorghe Vitanidis, iar in 2002 a fost decorat cu Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Cavaler, "pentru prestigioasa cariera artistica si talentul deosebit prin care a dat viata personajelor interpretate in filme, dar si pe scena, cu prilejul celebrarii unui veac de film romanesc".Dichiseanu este cunoscut publicului din Romania pentru roluri din filme precum "Tunelul" (regia Francisc Munteanu, 1979), "Batalie pentru Roma" (regia Robert Siodmak, 1968), "Trandafirul galben" (regia Doru Nastase, 1981), dar mai ales pentru personajul Pierre Vaillant din serialul de un succes incontestabil "Toate panzele sus", regizat de Mircea Muresan in 1976.Filmografia lui cuprinde titluri precum "Titanc Vals" (regia Paul Calinescu, 1965), "Revansa" (regia Sergiu Nicolaescu , 1978), "Pentru patrie" (regia Sergiu Nicolaescu, 1978) si "Pistruiatul" (regia Francisc Munteanu, 1986). La sfarsitul anilor '80, Dichiseanu a colaborat si cu Ion Popescu-Gopo pentru lungmetrajul "Maria si Mirabela in Tranzistoria".Cel mai recent, Ion Dichiseanu a filmat cu regizorul Radu Jude, avand o scurta aparitie in "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc", film premiat cu Ursul de Aur la Berlinala 2021.