A murit legenda fotbalului englez Jack Charlton

Fostul fundas al lui Leeds United suferea de cancer limfatic si dementa, iar in ultimii anii nu a mai aparut in public."Jack a murit linistit vineri, 10 iulie, la varsta de 85 de ani. Era acasa in Northumberland, avand familia alaturi", au transmis membri familiei Charlton intr-un comunicat.Jack Charlton a facut parte din echipa care, in 1966, pe Wembley, la Londra, aducea singurul titlu mondial la fotbal Angliei, dupa 4-2, in finala, cu Germania Federala.Jack Charlton are recordul de meciuri: 773, in tricoul lui Leeds, singurul club la care a jucat, intre 1952 si 1973.Ca antrenor, a pregatit nationala Irlandei, cu care a ajuns in sferturi la Copa del Mondo in 1990, editie la care a eliminat echipa Romaniei, la penalty-urile de departajare.