A murit Matyas Vremir, paleontologul care a descoperit "Balaurul Bondoc", cel mai complet schelet de dinozaur carnivor din Europa

Matyas Vremir a murit la un spital din Cluj-Napoca. In urma cu doua zile, prietenii si sotia acestuia chemau oameni la donare de sange pentru Matyas.Vremir a realizat unele dintre cele mai mari descoperiri paleontologice din Romania, cea mai celebra fiind fosila "Balaurului Bondoc". Este vorba despre cel mai complet schelet de dinozaur carnivor descoperit Europa.Vremir a gasit, in zona Sebes din Alba, circa 75 la suta din schelet, fara gat, cap si coada. Balaurul era aproape adult, avea circa doi metri si cantarea 30-40 de kilograme.Fosila descoperita la Sebes are o vechime de 70 de milioane de ani. Conform specialistilor, "Balaurul bondoc" era o ruda apropiata a binecunoscutului Velociraptor, insa seamana mai degraba cu un hibrid intre un curcan supradimensionat si un caine pitbull.O alta descoperire importanta a clujeanului a reprezentat-o scheletul celui mai mare dinozaur zburator din lume, cu o anvergura de 16 metri a aripilor, de dimensiunea unui avion . "Se pare ca avem de-a face cu cea mai mare << bestie zburatoare >> . Chiar daca anvergura aripilor era de circa 16 metri, probabil ca acest Pterozaur nu cantarea mai mult de 100 de kilograme, pentru ca era aproape imposibil sa zboare altfel", explica Matyas Vremir la momentul respectiv.Denumit " Dracula ", scheletul a fost expus la mai multe muzee din lume. In urma cu doi ani, in 2018, a fost expus la un muzeu de profil din Bavaria, Germania. Matei Vremir explica atunci ca si-a botezat dinozaurul atat pentru a-i lega numele de Transilvania, dar si pentru ferocitatea cu care isi ataca prada.In 2011, o echipa de cercetatori din care facea parte si paleontologul clujean a facut alte cateva descoperiri senzationale in zona Sebes, Alba. Printre acestea se numara o specie noua de dinozaur erbivor si, mai important, ouale si cuibul unor pasari preistorice care au trait in urma cu 68 de milioane de ani (Sursa foto: balaurulbondoc.ro)