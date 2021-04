A murit un faimos tenor roman. A concertat pe cele mai importante scene ale lumii

"Trista aniversare a Operei Nationale Romane din Timisoara la implinirea a 74 de ani de la primul spectacol al acestei institutii. Marele tenor de talie internationala Corneliu Murgu si cel care a condus timp de 19 ani destinele Operei timisorene a trecut astazi in eternitate. Cariera artistica a timisoreanului Corneliu Murgu a cunoscut o traiectorie spectaculoasa, raspandita pe cinci continente si stralucind pe cele mai importante scene ale lumii, de la Staatsoper din Viena la Tokyo, de la Munchen la Metropolitan din New York, de la Covent Garden din Londra la Johannesbourg si de la Paris la Melbourne alaturi de cei mai mari artisti ai generatiei sale", au transmis reprezentantii Operei din Timisoara, marti, intr-un comunicat de presa.Corneliu Murgu si-a continuat studiile de specialitate incepute in tara la una dintre cele mai inalte scoli de canto - Conservatorul din Florenta, perfectionandu-se cu Marcello del Monaco, fratele marelui tenor Mario del Monaco. El a obtinut importante premii pentru interpretare vocala la Vercelli (1977) si la Treviso (1978), dar mai ales prin contracte cu cele mai renumite opere italiene: Roma, "La Fenice", "Terme di Caracalla", "Giuseppe Verdi" din Trieste, Arena din Verona.Calitatea vocala exceptionala l-a recomandat pentru rolurile repertorului spinto cum ar fi: Andrea Chenier, Calaf, Cavaradossi, Samson, Turiddu, Radames, Luigi, Dick Johnson, culminand cu Canio si Otello.Dupa debutul exceptional in rolul Riccardo din "Bal mascat" de la Metropolitan din New York, Corneliu Murgu a fost invitat cu regularitate in Statele Unite ale Americii, evoluand pe scenele teatrelor lirice din Philadelphia, Pittsburg, New Orleans, Palm Beach, Denver. Un alt moment important al carierei sale il reprezinta debutul de la Covent Garden in rolul Calaf din "Turnadot" de G. Puccini.Fiind considerat unul dintre cei mai apreciati interpreti contemporani ai rolului Otello din opera omonima a lui G. Verdi, Corneliu Murgu a primit Medalia Verdi d'Oro la Parma (Italia) in anul 1987.Corneliu Murgu a contribuit in mod constant la galele organizate de UNESCO si UNICEF."In toata aceasta exceptionala activitate si subliniind ori de cate ori a avut posibilitatea ca este originar din Timisoara - orasul in care s-a declansat Revolutia Romana din 1989, s-a implicat in organizarea a doua concerte in beneficiul Romaniei, la 26 decembrie 1989 la Paris si la 30 ianuarie 1990 la Viena", arata sursa citata.In perioada mandatului de director general al Operei Nationale Romane din Timisoara (2000-2019), a continuat Festivalul International "Timisoara Muzicala", a pus bazele Festivalului de opera si opereta in aer liber, a inscris institutia in Asociatia "Central & Estern Europeans Contries" dedicata operelor din tarile aflate in centrul si estul continentului si care a avut ca scop colaborarea internationala intre aceste importante institutii de cultura, a organizat la Timisoara o editie a renumitului Concurs International de Canto de la Verviers, Belgia, a invitat in spectacolele institutiei solisti, dirijori, regizori, scenografi, coregrafi cu renume international.In 2014, 2015 si 2016 a realizat regiile artistice ale spectacolelor de opera "Trubadurul", "Turandot", "Cavalleria rusticana" si conceptia artistica a baletului "Paiate".De-a lungul perioadei sale de management a organizat numeroase turnee ale colectivului Operei timisorene in: Olanda, Austria, Germania, Italia, Belgia, Spania, Qatar, Liban, Grecia, Serbia, Ungaria.Apreciat pentru activitatea sa artistica extraordinar de bogata a fost decorat cu Ordinul Serviciului Credincios, in rang de "Cavaler", de catre presedintele Romaniei, Crucea de Onoare pentru Arta si Stiinta - Gradul I acordata de presedintele Austriei, Medalia Verdi d'Oro pentru interpretarea rolului Otello acordat la Parma, Medalia "Gheorghe Dima" a Senatului Academiei de Muzica din Cluj-Napoca, titlul de profesor onorific al Universitatii "Transilvania" din Brasov, premiul pentru solistica pe anul 1998 acordat de revista "Actualitatea Muzicala" pentru rolurile interpretate la Opera Nationala Romana, Premiul pentru Excelenta in Cultura pe anul 2001 acordat de Austrian Airlines. In anul 2001 i s-a acordat titlul de "Cetatean de Onoare" al Municipiului Timisoara.El a fost membru in numeroase jurii ale competitiilor nationale si internationale de la Toulouse, Verviers, Seul, Reggio Calabria, Moscova, Brusseto, Lugoj si a oferit tinerilor solisti cursuri de maiestrie interpretativa la Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Piatra Neamt, Craiova si in strainatate, la Reggio Calabria, Terni, Milano, Seul, Salzburg.Corneliu Murgu s-a stins din viata la varsta de 72 de ani.