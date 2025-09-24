Actrita Annette Charles, din "Grease", a murit

Autor: Teodora Bodeanu
Sambata, 06 August 2011, ora 11:21
Actrita Annette Charles, din "Grease", a murit
Actrita Annette Charles, interpreta uneia din partenerele de dans a lui John Travolta in filmul "Grease", a murit, la 63 de ani.

Drept Cha Cha DiGregorio, actrita a ramas in memoria fanilor filmului pentru pasionalele scene de jive cu Danny (personajul jucat de John Travolta), relateaza BBC News.

Charles a jucat si in cateva seriale TV, printre care Gunsmoke si Femeia Bionica, iar la sfarstiul anilor 1980, a devenit profesoara, in California.

Recent, actrita a fost diagnosticata cu cancer si a murit din cauza unor complicatii legate de aceasta boala. Potrivit unui membru al familiei, actrita incepuse sa aiba dificultati in a respira si, cand s-a dus la doctor, a aflat ca are o tumora maligna la unul din plamani.

In urma cu doua luni, un alt actor din filmul "Grease", Jeff Conaway, care a jucat rolul lui Kenickie, a murit.

