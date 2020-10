Cel mai mare alpinist roman din toate timpurile a decedat. Gheorghe Dijmarescu a urcat pe varful Everest de noua ori

A trecut Dunarea inot

Ascensiune pe Everest fara masca de oxigen

Acesta s-a nascut in comuna Turcinesti, de langa Targu Jiu. "Veste trista...romanul cu cele mai mari performante in alpinism a incetat din viata. George Dijmarescu, gorjean nascut in Turcinesti, a ajuns de noua ori la rand in punctul geografic cel mai inalt al planetei. Fapt mai putin intalnit, intr-una din incercari a reusit sa urce singur si fara echipament special pentru respirare.De alte cateva ori a ajuns pe K2, cel mai dificil munte din lume, intr-un final l-a cucerit. Un gorjean cu cetatenie americana este romanul cu cele mai mari realizari din alpinism din toate timpurile", a postat gorjeanul Claudiu Fiu, vicepresedintele Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Gorj.Gheorghe Dijmarescu a fugit din Romania in anul 1985. "Am trecut Dunarea inot si am ajuns in Iugoslavia. Am mers doua saptamani pe jos, dar am fost prins de granicerii iugoslavi la granita cu Slovenia", povestea in anul 2012 pentru jurnalul.ro.A ajuns in final in Statele Unite ale Americii, unde mai tarziu a ajuns si restul familiei. Acesta locuia in statul statul Connecticut, unde a detinut o firma de restaurari in constructii.O performanta deosebita in cariera sa o reprezinta ascensiunea din anul 2000 pe Everest, cand de unul singur si fara masca de oxigen: "Am fost singurul care am urcat atunci pe partea tibetana", mai spunea alpinistul.In anul 2003 a facut parte in 2003 din prima echipa integral romaneasca care a atins Everestul si care a fost formata din 14 romani.In anul 2008, pe K2, considerat cel mai periculos munte din lume, a avut loc cea mai mare tragedie din istoria alpinismului, 11 persoane pierzandu-si viata. George Dijmarescu se afla la locul potrivit si a reusit sa salveze cateva persoane.Gorjeanul a fost casatorit cu Lakhpa Sherpa, o alpinista de origine nepaleze cunoscuta, care a urcat si ea de mai multe ori pe Everest.Dijmanescu declara ca cel mai greu lucru nu sunt numeroasele primejdii intampinate pe munte, ci despartirea de fetitele sale Sunny si Shiny timp de 75-80 de zile, cat dureaza ascensiunea."As vrea sa o iau pe fiica mea Sunny acolo sa ne rasfatam cu acest minunat munte. Puterea si antrenamentul fizic conteaza doar in proportie de 25 la suta, restul trebuie sa fie inteligenta", spunea Dijmarescu.