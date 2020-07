Tragedia stomatologului Taner Chemal, care a murit asteptand tratamentul cu Remdesivir impotriva Covid-19. A fost unul dintre cei mai apreciati medici din Romania

Lupta pentru Remdesivir

Taner Chemal, medicul din Constanta, de etnie tatara, era specialist in implantologie avansata, chirurgie orala, parodontologie si stomatologie digitala si avea propriul business inceput in 1999, scrie adevarul.ro.A fost membru al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Societatii Romane de Implantologie Orala si Biomateriale, Societatii de Stomatologie Estetica din Romania, Academy of Osseointegration, European Association for Osseointegration, International Team for Implantology, International Congressof Oral Implantologists si American Academy of Implant Dentistry.Taner Chemal a realizat mai multe operatii in premiera in Romania si a tratat vedetele din tara. Medicul a creat prima televiziune de profil, unde erau explicate proceduri stomatologice si unde puteau fi urmarite interventii chirurgicale stomatologice.Uniunea Nationala a Asociatiilor Stomatologice din Romania a trasmis, vineri dimineata, 24 iulie, un mesaj de condoleante pe Facebook "Vestea ca unul dintre cei mai renumiti medici stomatologi romani ai momentului, Dr. Taner Chemal, a plecat dintre noi lasa in sufletul si constiinta tuturor un gol ce nu va putea fi umplut niciodata.Un exemplu de etica, perseverenta, tenacitate si bun simt, Dr Taner a fost intotdeauna alaturi de AMSMB si UNAS si a raspuns fara ezitare DA atunci cand a putut sa sprijine activitatile noastre profesionale.A format in jurul sau o echipa de profesionisti carora a reusit sa le insufle pe langa abilitatile profesionale desavarsite niste principii morale pe care rar le mai intalnim in prezent in randul colegilor si al semenilor nostri.Mii, poate chiar zeci de mii de pacienti sunt beneficiarii tratamentelor implanto-protetice realizate de el si echipa sa, unele dintre ele in premiera mondiala.A fost, este si va ramane un stomatolog, un coleg, un tata, un sot, un OM - exemplu pentru noi toti! Nu vei disparea niciodata din amintirea si din sufletele noastre, draga Taner!"Si Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania a transmis un mesaj de condoleante in urma mortii doctorului Chemal Taner:"In aceasta seara a incetat din viata dr. Taner Chemal. Membru de seama al comunitatii tatare din Constanta, Dr. Taner Chemal a fost o personalitate a lumii medicale din Romania, evolutia sa profesionala si performantele in domeniul implantologiei facandu-l cunoscut si peste hotare. Si-a asumat intotdeauna cu mandrie identitatea etnica, promovand valorile traditionale tataresti si indemnand tanara generatie sa le duca mai departe.In semn de recunoastere a calitatilor si realizarilor sale, in anul 2018, Uniunea Democrata a Tatarilor Turco - Musulmani din Romania l-a propus pentru proiectul initiat de Departamentul pentru Relatii Interetnice si dedicat Anului Centenar.Uniunea Democrata a Tatarilor Turco - Musulmani din Romania isi exprima profundul regret la aflarea vestii decesului dr. Taner Chemal si transmite sincere condoleante familiei greu incercate! Allah rahmet eylesĭn!"Chemal Taner a murit asteptand tratamentul cu Remdesivir pe care il comandase din strainatate, scrie Mediafax Decebal Fagadau, primarul Constantei, a intervenit marti, 21 iulie, la Romania TV, si a pus cateva intrebari despre modul cum autoritatile gestioneaza epidemia de coronavirus "Am un prieten medic, cunoscut in Romania, implantolog, care este in Bucuresti, la Colentina si nu se gaseste Remdesivir, pentru ca asteapta de cateva saptamani in vama . De ce lipsesc medicamentele? De ce este o criza a testelor?", a declarat primarul Constantei, facand referire la dr. Tane.