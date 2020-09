Consilierii judeteni din Olt au tinut un moment de reculegere in memoria primarului comunei Deveselu, decedat din cauza COVID-19

Aliman, in varsta de 57 de ani, a fost testat pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus la inceputul lunii septembrie, a fost internat la spitalul Municipal Caracal si de acolo a fost transferat la un spital din Capitala deoarece starea sa de sanatate s-a agravat.El a fost ales primar al comunei Deveselu in iunie 2012, apoi a a obtinut un nou mandat in 2016 si acum candida pentru al treilea mandat, din partea PSD.Ion Aliman a fost ofiter de marina de 30 de ani, din care 20 de ani a fost capitan de nava de pasageri.In perioada in care Ion Aliman a fost primar al comunei Deveselu, in localitate a fost operationalizat la baza militara sistemul de aparare antiracheta , componenta a sistemului NATO de aparare impotriva rachetelor balistice.Tot in timpul celor doua mandate de primar ale lui Ion Aliman, la Deveselu au fost atrase cele mai ample investitii in infrastructura din ultimii 30 de ani, respectiv peste 25 de milioane lei au investiti din fonduri guvernamentale in infrastructura de drumuri si utilitati, iar cu finantare americana a fost reabilitata scoala si a fost construita o gradinita noua.