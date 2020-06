Costinesti: Tanarul disparut in mare a fost gasit, dar nu a mai putut fi salvat

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, baiatul de 19 ani care disparuse in mare la Costinesti a fost gasit de scafandri si adus la tarm.El a fost resuscitat de cadrele medicale, dar in ciuda eforturilor depuse nu a mai putut fi salvat.Trupul neinsufletit a fost dus la morga pentru efectuarea necropsiei.Un tanar in varsta de 19 ani din judetul Calarasi a disparut in mare, duminica dupa-amiaza, in statiunea Costinesti. El a fost cautat cu elicopterul SMURD , de scafandri si de ambarcatiuni de la ISU Dobrogea, Garda de Coasta si de la gentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare.