Deces socant al unei profesoare, imediat dupa rapelul cu vaccinul anti-COVID. Spitalul exclude orice legatura cu imunizarea si suspecteaza o intoxicatie cu o substanta necunoscuta

Reprezentanti ai spitalului au declarat pentru presa locala ca in cazul femeii exista suspiciunea unei intoxicatii cu o substanta necunoscuta, excluzand orice legatura cu vaccinul Anuntul privind decesul fostei directoare a Liceului Teoretic German "Friedrich Schiller" din Oradea, Adriana Bunea, a fost facut pe Facebook de catre colegii acesteia."Colectivul Liceului Teoretic German "Friedrich Schiller" anunta cu nemarginita durere, trecerea la cele vesnice a doamnei profesoare Bunea Maria Adriana, director al liceului intre anii 2009-2014, un om de tinuta morala exceptionala, un dascal dedicat si un coleg apreciat", au transmis cadrele didactice la la Liceul German Oradea.Jurnalistii locali scriu ca Adrianei Bunea i s-a facut rau luni, la cateva ore dupa ce a primit a doua doza din vaccinul Moderna, iar in aceeasi zi a ajuns la spital. Conform sursei citate, in aceeasi zi a fost vaccinat si sotul profesoarei, care este de asemenea cadru didactic.Bihon.ro informeaza ca profesoara a fost dusa la unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean Oradea in stare de inconstienta, in jurul orei 21.30. Avea pupilele dilatate si o stare generala profund alterata. I s-a facut dializa insa a suferit o insuficienta multipla de organe si a murit cateva zile mai tarziu, joi seara."Diagnosticul prezumtiv a fost intoxicatie cu substanta necunoscuta. Dar nu se poate face o legatura intre cele doua aspecte. Este putin probabil sa aiba o legatura cu un vaccin. Examenul necroptic va sustine sau va infirma diagnosticul de internare. Intr-o astfel de situatie, in prinicipiu trebuie facuta o autopsie medico-legala", a declarat Adrian Traian Duse, directorul Spitalului Judetean, pentru Bihon.ro Profesor de fizica la randul sau, sotul femeii a relatat ca, in ultimele doua saptamani, sotia sa avusese stari de rau repetate, fara precedent, similare unor crize de fiere. In acelasi timp, subliniaza ca, din cunostintele sale, sotia Adriana nu avea probleme deosebite de sanatate.Autopsia a fost facuta vineri seara, iar analiza acestui examen va fi realizata la IML Timisoara.