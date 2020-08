Doi frati au murit la Mangalia, in balta pe care o administrau. Unul s-a electrocutat si apoi s-a inecat, iar cel de-al doilea a decedat incercand sa-l salveze

Unul dintre ei se afla la pescuit, iar la un moment dat s-ar fi electrocutat, dupa care s-a inecat. Fratele sau a vazut scena, a intrat in apa si a vrut sa-l salveze, dar s-a inecat la randul lui. Ei au fost scosi din balta, cadrele medicale au facut manevre de resuscitare, dar nu au reusit sa ii salveze.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, echipele de interventie au fost solicitate sambata seara la Balta Inului din Mangalia, pentru recuperarea a doua persoane cazute in apa.La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipal medical de prim- ajutor. Cele doua persoane au fost scoase din apa si se aflau in stop cardiorespirator.Cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, dar in ciuda eforturilor depuse, cei doi barbati au fost declarati decedati.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis ca cei doi barbati aveau 48 de ani, respectiv 50 de ani, erau frati si administratorii baltii respective.In urma primelor cercetari, anchetatorii au stabilit ca barbatul de 48 de ani s-ar fi aflat la pescuit, iar la un moment dat s-ar fi electrocutat, iar apoi s-ar fi inecat. Barbatul de 50 de ani, aflat in zona, ar fi incercat sa il salveze, dar nu a reusit.Politistii au deschis un dosar penal in acest caz.