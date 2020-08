Doi frati din Iasi au murit dupa ce au inhalat vapori de otrava pentru soareci. Mama lor este cercetata pentru ucidere din culpa

Presupunerea initiala, adica varianta mamei, Roxana Bughius, a fost ca decesul copiilor ei a survenit dupa au mancat in cursul zilei de vineri cativa struguri.Ulterior s-a stabilit ca femeia a pus in gaurile facute de sobolani prin casa, inclusiv in camera unde dormeau copiii, mai multe pastile de otrava. Femeia nu a banuit nicio secunda ca acestea ar putea sa faca ceva rau, a vrut doar sa scape de rozatoare.Astfel, cauza mortii celor doi copilasi a fost o intoxicatie cu vapori de origine raticida. Politia a deschis un dosar pentru infractiunea de ucidere din culpa.Copilul de un an si jumatate a murit in curte dupa 45 de minute de resuscitare de catre echipajul SMURD sosit la fata locului. Baietelul de trei ani a murit la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, la cateva ore distanta, in urma unui stop cardio-respirator.